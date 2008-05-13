به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه دانشگاه دولتی فیلیپین و همچنین مؤسسه مطالعات اسلامی آن دانشگاه، به مناسبت نوزدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) در دانشگاه یاد شده و با شرکت استادان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه و دانشگاههای دلاسال، آته نیو و همچنین دو استاد برجسته فلسفه از ایران برگزار می‌شود.

از موضوعات مورد بحث در این همایش می‌توان به نیازهای معنوی انسان، انسان از دیدگاه دین‌شناسان معاصر، نقش دین در تکوین شخصیت انسان، جایگاه انسان در نگرش عرفانی امام خمینی "ره"، مقایسه جایگاه و ماهیت انسان در فلسفه اسلامی و فیلسوفان آگزیستانسیالیست اشاره کرد.

رابطه روح و بدن آدمی در فلسفه دکارت و ملاصدرا، جایگاه اخلاق در راوبط انسانها، رابطه انسان و خدا در عرفان اسلامی، تلازم انسان محوری و نیهلیسم، بررسی انسان از دیدگاه فلاسفه معاصر، نقد دین بر انسان محوری و خدامحوری و تکثر گرایی از دیگر موضوعاتی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.