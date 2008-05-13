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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

تور ریاست جمهوری - تهران

نمونه گیری از بهترین های ایران / دوچرخه سوار آلمانی تست دوپینگ داد

نمونه گیری از بهترین های ایران / دوچرخه سوار آلمانی تست دوپینگ داد

افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) امروز از چهار دوچرخه سوار ایرانی و یک ورزشکار آلمانی شرکت کننده در رقابت های تور ریاست جمهوری تهران نمونه گیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران امروز در مسیر تهران تا کندوان برگزار شد. در پایان این مرحله که با برتری ورزشکاران کشورمان همراه بود از 5 ورزشکار تست دوپینگ به عمل آمد. 

گروه سه نفره ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو)، از "ریک امپلر" ورزشکار آلمانی شرکت کننده دراین مسابقات به همراه مهدی فریدی، مهدی سهرابی، قادر میزبانی و احد کاظمی نمونه گیری کردند.

مهدی فریدی و مهدی سهرابی  در مجموع تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری به ترتیب عنوان های سوم و دوم را از آن خود کردند. این دو ورزشکار در پایان رقابت های امروز نیز به مقام دوم و سوم دست یافتند. قادر میزبانی نیز در پایان رقابت امروز و در مجموع در بخش کوهستان اول شد. ضمن اینکه احد کاظمی در مجموع رقابت های انفردای در رده نخست ایستاد.

کد مطلب 682655

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