20 میلیارد ریال برای اجرای تقویم ورزشی بوکس کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز شمس عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس در چالوس به خبرنگاران اظهار داشت: این اعتبار مورد نیاز باید از سوی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تامین شود تا برنامه های تعیین شده اجرا شود.

وی اعتبارات در نظر گرفته شده برای رشته ورزشی بوکس کشور را شش میلیارد و 500 میلیون ریال ذکر و اضافه کرد: از این نظر با کسری بودجه در این فدراسیون روبرو هستییم.

وی خاطر نشان کرد: پایین بودن سرانه ورزشی، نداشتن سالن مناسب، کمبود رینگ استاندارد و برخی تجهیزات از مهمترین چالش های توسعه این رشته ورزشی در کشور است.

به گفته شمس، اکنون ایران مقام چهارم آسیا را در رشته بوکس دارد که ارتقاء این جایگاه به حمایت و برنامه نیاز دارد.

دبیر فدراسیون بوکس ایران ادامه داد: اعزام تیم به بازی های تدارکاتی، اعزام به مسابقات المپیک پکن و اردوی مشترک با کشورهای صاحب نام رشته بوکس از جمله برنامه های امسال این فدراسیون است.

وی وضعیت مربیگری تیم ملی وزنه برداری را خوب توصیف کرد و گفت: احدی و صمدی از جمله مربیان صاحب نام بوکس در تیم ملی فعالیت دارند.

بیش از 93 هزار ورزشکار سازمان یافته بوکس در کشور شناسایی شده است.

123 ورزشکار در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی 17 تا 34 سال به مدت پنج روز در چالوس با هم رقابت می کنند.