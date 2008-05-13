صندوق ضمانت صادرات ایران در استانها خصوصی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیاووش امینی عصر امروز در جلسه توسعه صادرات استان مرکزی که در محل استانداری استان در اراک برگزار شود افزود: این واگذاری طی بخش نامه های از سوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این صندوق به استانها از جمله استان مرکزی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این کار قدم اساسی در حوزه واگذاری امور به بخش های خصوصی و مردمی است، عنوان کرد: قرار است طی جلسه ای با حضوررمدیر عامل و متقاضیان این واگذاری در استان صورت گیرد.

وی وظیفه این صندوق را حمایت از صادرکنندگان خواند و گفت: این واگذاری بر اساس شرایطی صورت می گیرد و خارج از ضوابط ارائه شده نمی توان کار کرد.

امینی در ادامه با اشاره به اینکه جوایز صادراتی در استان مرکزی به صادرکنندگان نمونه داده شده است، افزود: سال گذشته، 84/5 میلیارد ریال جایزه صادراتی پرداخت شد و تنها در یک مورد جایزه صادراتی به دلیل اشکالی که وجود داشت به تهران برگشت داده شد.

وی با اشاره به اینکه صادرات استان مرکزی در سال گذشته به 580 میلیون دلار رسید گفت: بخشی از صادرات استان مرکزی به نام استانهای دیگر صادر می شود که لحاظ این صادرات می تواند میزان صادرات و عملکرد استان را بالاتر ببرد.

در این جلسه استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه عملکرد استان در سال جاری باید از سال قبل بیشتر شود گفت: افزایش صادرات در گرو شناسایی بازراهای هدف و کشورهایی است که خواهان حضور کالاهای جمهوری اسلامی ایران هستند و از آن استقبال می کنند.

عبدالله سهرابی تصریح کرد: بازارهای آفریقایی بازار مناسب و بکری برای حضور تولیدات استان مرکزی است.

وی خاطر نشان کرد: تولید و صادرات دو مقوله جدا از هم هستند که هر یک تخصص بوده و الزاما تولید کننده خوب نمی تواند صادرکننده خوب باشد و فروش کالا نیازمند صادرکننده و فروشنده خوب است و حلقه های مفقود صادرات در استان باید تکمیل شود.

سهرابی خاطر نشان کرد: بسته بندی مناسب و مطلوب در استان باید مورد توجه باشد و این امر می تواند صادرات استان را افزای شدهد و آن را جذاب کند.

در این جلسه، عملکرد یک ساله، تجارت خارجی استان، روند برگزاری و حضور استان مرکزی در نمایشگاه ازبکستان، وصدور سیمان استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.