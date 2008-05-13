یادواره سرداران و شهدای استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ حسین افشارمنش ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مهمانسرای تارلله گفت: با توجه به این که سوم خرداد سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر است، برای بزرگداشت یاد شهداء دفاع مقدس یازدهمین یادواره سرداران و 6500 شهید استان در کرمان در این روزبرگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این یادواره سردار حاج قاسم سلیمانی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس سخنران ویژه خواهد بود.

سرهنگ افشارمنش خاطر نشان کرد: برنامه هایی از قبیل دیدار با خانواده شهدا، اجرای مسابقه تیراندازی در سالن تربیت بدنی لشکر 41 ثارالله، غبارروبی قبور شهدای گمنام و برگزاری دعای کمیل توسط هیئت رزمندگان از مهم ترین برنامه های این یادواره است.

وی گفت: حماسه آزاد سازی خرمشهر یکی از مهمترین عملیات های طول دفاع مقدس است و بعد از گذشت چندین سال کارشناسان دنیا به عنوان یکی از پیچیده ترین عملیات های دنیا به آن می نگردند.



