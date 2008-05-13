ابراز همدردی ایران با چین در پی واقعه زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی با ارسال پیامی به یانگ جیه چی، وزیر خارجه جمهوری خلق چین ضمن ابراز تاسف و همدردی در خصوص وقوع زلزله در استان سیچوان اعلام داشت: از خبر ناگوار وقوع زلزله دراستان سیچوان کشور دوست چین از صمیم قلب متاثر شده ومراتب همدردی عمیق خویش، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت، مردم و بازماندگان حادثه غم انگیز زلزله استان سیچوان اعلام می نماید.

وزیر خارجه کشورمان برای خانواده های مصیب دیده صبر و شکیبایی و برای ملت و دولت چین عبور از این دوره دشوار و سخت را مسئلت نمود.