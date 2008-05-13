پتریوس خواستار استفاده از مدل عراق در پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینرنتی اینترنیوز، پتریوس گفت که در مناطق قبیله ای پاکستان که تروریسم وجود دارد باید با آموزش نیروهای محلی به جنگ آنها برویم و از مدلی که در استان الانبار عراق استفاده کردیم بهره ببریم.

یک منبع ناشناس آمریکایی در گفتگویی از احتمال راه اندازی این مدل در پاکستان می گوید اما از ارائه زمانی مشخص برای این کار خود داری می کند.

اما در عین حال ژنرال "اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که هیچ برنامه برای گفتگو در این باره با آمریکایی ها برنامه ریزی نشده است.

یک منبع نظامی که نامی از وی برده نشده مدل جدید را قابل گفتگو دانسته در عین حال می گوید: این مدل قبل از اینکه در مناطق پیاده شود باید مورد مطالعه بیشتری قرارگیرد و اگر مشخص شود که این کارساز است آنگاه به مناطق مورد نظر توسعه یابد.

"محمود شاه"ژنرال بازنشسته و رئیس سابق امنیت بخش های قبیله نشین گفت: دو عنصر "پول" و "کمک" در این مناطق مؤثر هستند لیکن این مدل باید از سوی خود پاکستانی ها پیاده شود نه آمریکائیها.