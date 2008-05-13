دو هزار هکتار از اراضی بابل به کشت کلزا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عباس خجسته عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی این اداره اظهار داشت: به دلیل خشکسالی و کمبود باران کشت این محصول کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: پارسال دو هزار و 700 هکتار از اراضی بابل به کشت کلزا اختصاص یافته بود که در سال جاری به دلیل خشکسالی و کمبود باران با کاهش کشت این محصول مواجه هستیم.

وی خرید تضمینی این محصول را چهار هزار ریال پیش بینی کرد و گفت: باید کلزا با قیمت مناسبی از کشاورزان خریداری شود.

خجسته افزود: حدود 99 درصد مزارع کلزا در مرحله غلاف بوده و پیش بینی می شود امسال از سطح مزارع کلزا شهرستان بابل بیش از دو هزار و 500 تن کلزا برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل ادامه داد: با توجه به سطح زیرکشت کلزا در بابل، 20 دستگاه کمباین مورد نیاز منطقه بوده که در حال حاضر 15 دستگاه کمباین مجهز به هد برداشت کلزا هستند که این میزان پاسخگو نبوده و به 5 دستگاه مجهز به هد برای برداشت کلزا در این شهرستان نیاز است.

خجسته تصریح کرد: با توجه به پراکندگی سطح زیرکشت کلزا، پیش بینی پنج مرکز خرید طیق سنوات گذشته در بخش های مختلف این شهرستان را نمودیم.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان ناظر نیز کماکان با نظارت مستمر بر مناطق تحت حوزه مشغول فعالیت بوده و توصیه های فنی لازم را به کشاورزان در امر برداشت و داشت ارائه می کنند.