پاکستان تروریستهای موسوم به جندالله را به زودی تحویل ایران می دهد

منابع مرتبط با دولت پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلام آباد اطلاع دادند که دولت پاکستان تعدادی از اعضای ارشد گروه تروریستی و شرور موسوم به جندالله را که بازداشت و در زندان کویته نگهداری کرده اند، به زودی طی روزهای آینده رسما به جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد داد.

گروه منتسب به جند الله، از جمله گروه های تروریستی است که با حمایت های خارجی عملیات های گسترده ای را برای تفرقه افکنی در استان های جنوبی کشور از جمله سیستان و بلوچستان سازماندهی می کند.

اقدامات تروریستی اعضای مرتبط با این گروه ازاشرارمسلح علیه مردم عادی و بی دفاع استان های جنوبی کشور به کرات اعتراض اهالی این استانها را در پی داشته و باعث شده مردم این نواحی به طرق مختلف انهدام این تشکیلات تروریستی را از مقامات کشورمان مطالبه کنند.