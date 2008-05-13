قادر میزبانی قهرمان مرحله پنجم / پتروشیمی تبریز قهرمان تور تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از تور ریاست جمهوری تهران با حضور 70 رکابزن از 14 تیم داخلی و خارجی در مسیر 114 کیلومتری تهران به کندوان برگزار شد که در نهایت قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با زمان 3 ساعت و 3 دقیقه و 27 صدم ثانیه به مدال طلای مرحله نهایی این رقابتها دست یافت.

مهدی فریدی از دانشگاه آزاد اسلامی با 11 ثانیه اختلاف و مهدی سهرابی از مس کرمان با 31 ثانیه اختلاف از نفر اول بر سکوهای دوم و سوم ایستادند.

درپایان این رقابتها در مجموع انفرادی احد کاظمی با زمان 12 ساعت و 36 دقیقه و 26 ثانیه با دریافت پیراهن طلایی بر سکوی اولی ایستاد. مهدی سهرابی با 12 ساعت و 37 دقیقه و 24 صدم ثانیه دوم و مهدی فریدی با 12 ساعت و 37 دقیقه و 27 ثانیه سوم شد.

دربخش کوهستان قادر میزبانی با 20 امتیاز ضمن کسب پیراهن کوهستان به مقام اول این بخش رسید.

در بخش امتیازی "حناچی" از تیم باشگاهی دوحه قطر با 23 امتیاز عنوان اول را از آن خود کرد.

در بخش تیمی پتروشیمی تبریز با مجموع 37 ساعت و 53 دقیقه به عنوان قهرمانی اولین تور بین المللی ریاست جمهوری تهران رسید. تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 37 ساعت و 55 دقیقه دوم و پیکان تهران با 37 ساعت و 56 دقیقه بر سکوی سومی قرار گرفت.

اولین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران طی پنج مرحله از 20 اردیبهشت ماه برگزار و ساعاتی پیش در مسیر جاده کندوان به کار خود پایان داد.

این تور با حضور 9 تیم خارجی از جمله قطر، ژاپن، مالزی، نیوزلند، ازبکستان و قزاقستان و تیمهای باشگاهی دوحه ، سوئیس و آلمان و 5 تیم داخلی پتروشیمی تبریز، مس کرمان، پیکان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و تیم ملی امید در تهران برگزار شد.

مراسم اختتامیه این تور بین المللی ساعت 18 امروز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور محمدعلی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در محل هتل لاله تهران برگزار می شود.