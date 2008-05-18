موتورسوران از عدم نقص فنی وسیله نقلیه خود مطمئن شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا: استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر در قانون، دود و آلوده کننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است.

موتورسیکلت های دودزا با تولید گازهای سمی منواکسید کربن و اکسید گوگرد و بسیاری از ترکیبات آلوده کننده دیگر با تاثیر روی دستگاههای تنفسی و اندامهای بدن به خصوص در میان اطفال و سالمندان سلامتی انسان و محیط زیست را شدیدا به مخاطره می اندازند. به همین دلیل در مواقع اضطراری مسئولین ذیربط برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست محدودیت های موقت زمانی و مکانی را تا زمان رفع آلودگی برقرار نموده و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رسانند.

برای کاهش آلودگی هوای محیط زیست موارد زیر باید رعایت شود:

1- استفاده از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن در ساعات پردد

2- تا حد امکان تردد از راهها و مسیرهای کم ترافیک صورت گیرد.

3- انجام آزمایش و معاینه دقیق فنی موتورسیکلت و دریافت برگه معاینه فنی

بنابراین به موتورسیکلت سواران توصیه می شود جهت حفظ پاکیزگی هوا و محیط زیست قبل از استفاده از وسیله نقلیه خود از عدم نقص فنی آن مطمئن شوند.