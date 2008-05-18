  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

توصیه پلیس به موتورسواران/2

موتورسوران از عدم نقص فنی وسیله نقلیه خود مطمئن شوند

موتورسوران از عدم نقص فنی وسیله نقلیه خود مطمئن شوند

در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک، کاهش معضلات ترافیکی و آمار تصادفات و... رعایت برخی نکات ایمنی را به موتورسواران توصیه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا: استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر در قانون، دود و آلوده کننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است.

موتورسیکلت های دودزا با تولید گازهای سمی منواکسید کربن و اکسید گوگرد و بسیاری از ترکیبات آلوده کننده دیگر با تاثیر روی دستگاههای تنفسی و اندامهای بدن به خصوص در میان اطفال و سالمندان سلامتی انسان و محیط زیست را شدیدا به مخاطره می اندازند. به همین دلیل در مواقع اضطراری مسئولین ذیربط برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست محدودیت های موقت زمانی و مکانی را تا زمان رفع آلودگی برقرار نموده و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رسانند.

برای کاهش آلودگی هوای محیط زیست موارد زیر باید رعایت شود:

1- استفاده از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن در ساعات پردد

2- تا حد امکان تردد از راهها و مسیرهای کم ترافیک صورت گیرد.

3- انجام آزمایش و معاینه دقیق فنی موتورسیکلت و دریافت برگه معاینه فنی

بنابراین به موتورسیکلت سواران توصیه می شود جهت حفظ پاکیزگی هوا و محیط زیست قبل از استفاده از وسیله نقلیه خود از عدم نقص فنی آن مطمئن شوند.

کد مطلب 682685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها