حق الزحمه مربیان کلاسهای اوقات فراغت دانش آموزان در کرج پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اسماعیل یاری بعد از ظهر امروز در کارگروه غنی سازی اوقات فراغت فرماندری کرج اظهار داشت: امکانات سخت افزای نیاز به ترمیم دارند و باید برای تامین آنها باید از مشارکتهای مردمی استفاده شود.

وی افزود: در دو سال گذشته 27 پایگاه تابستانی در مناطق محروم مانند جاده ماهدشت و محمدشهر، سال گذشته هشت پایگاه تابستانی برپا شد و بر اساس کاهش بسیار شدید ایجاد پایگاهها، امسال هیچ دستورالعملی از حوزه پرورشی وزارت و سازمان به مناطق ابلاغ نشده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بحث مالی در این مسئله بسیار مهم است به نحوی که در سالهای گذشته ارگانها و ادارات به کمک آموزش و پرورش آمدند و در تامین بودجه همکاری لازم را داشتند.

یاری بیان داشت: غنی سازی اوقات فراغت تخصص آموزش و پرورش است و اگراین نهاد حمایت مالی نشود دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد.

همچنین در این کارگروه معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج یادآور شد: نگاهها و نگرشها باید درست و دیدگاهها فعال شود در غیر این صورت کاری پیش نمی رود.

فرهاد منظوری متذکر شد: نوع گذراندن اوقات فراغت افراد در جامعه نشان از شخصیت و فرهنگی آنها در جامعه دارد.

وی عنوان کرد: تابستان یکی از بهترین فرصتها برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است و باید به بهترین نحو بهره برد.

این مسئول ادامه داد: دستگاههایی که از امکانات کافی برخوردارند باید به آموزش و پرورش در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان خدماتی را ارائه دهند.

همچنین معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج اظهار داشت: باید اوقات فراغت دانش آموزان با کیفیت، همراه با برنامه ریزی کلان در سطح شهرستان همراه باشد.

علیرضا بلاغت نیا گفت: صرفه جویی در بودجه اوقات فراغت، جلوگیری از متراکم شدن فعالیتها و توجه به مناطق محروم و شهرهای اقماری، جلوگیری از تکرار و موازی کاری، گسترش دامنه کاری از اهداف ستاد اوقات فراغت در سال نوآوری و شکوفایی است.