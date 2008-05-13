دانشگاه هرمزگان با کمبود فضای خوابگاهی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر احمد نوحه گر عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر دانشگاه هرمزگان با دو واحد خوابگاهی ملکی در پردیس ویژه دانشجویان پسر و در مجتمع امیر آباد ویژه دانشجویان دختر در مجموع دارای 1100 تخت خوابگاهی تملیکی است که بیش از 350 نفر دانشجوی مازاد در این دو خوابگاه اسکان شده اند.

وی گفت: در خوابگاه پسرانه پردیس دانشگاه هرمزگان 650 دانشجوی پسر اسکان داده شده اند که 220 نفر مازاد استاندارد بوده و در خوابگاه دخترانه امیر آباد نیز 550 دانشجو اسکان داده شده که در آن نیز دست کم 170 دانشجو مازاد اسکان استاندارد هستند.

نوحه گر با اشاره مصوبات مطلوب دور دوم سفر رئیس جمهور به هرمزگان در بعد توسعه فضاهای علمی و آموزشی دانشگاهی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت قرار شده است با استفاده از اعتبارات ملی و استانی دو باب خوابگاه مورد نیاز اسکان دانشجویان دانشگاه هرمزگان احداث شود که امیدواریم تا پایان امسال امکان احداث این دو مجتمع خوابگاهی فراهم شود.

رئیس دانشگاه جامع هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه هرمزگان دارای 4000 دانشجوی روزانه و شبانه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست که با احتساب نیاز نیم از آنها به خوابگاه باید لااقل 800 تخت خوابگاهی جدید برای این دانشگاه احداث شود.

وی از خیرین هرمزگانی خواست در راستای جامه عمل پوشانیدن به رهنمودهای رهبری انقلاب در راستای رفع مشکلات خوابگاهی دانشجویان و خلق نهضت خوابگاه سازی در مسیر ایجاد فضاها و مجتمع های اسکان دانشجویی نیز گام بردارند.

نوحه گر اظهار داشت: در سال جدید تحصیلی امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان متاهل و دوره شبانه امکانپذیر نیست.