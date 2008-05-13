بینش عقلایی شاهنامه باعث ماندگاری و تازگی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی محسنی عصر سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت حکیم فردویسی در دانشگاه مازندران گفت: حکیمانه زندگی کردن و فراخواندن مردم به حیات تعقلی آرمانی بود که فردوسی آن را در قرن چهارم جستجو می کرد.

وی با بیان اینکه بینش عقلایی ،آرزویی است که انسان همواره خواهان آن است، افزود: همین عامل موجب تازگی شاهنامه پس از گذشت بیش از هزار سال می شود.

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تصریح کرد: دریافت فردوسی از جهان پیرامونش در قرن چهارم آن چنان عمیق است که زندگی انسانها نمی تواند بی آن حتی در دوره های بعد به سر شود.

وی حکمتی که فردوسی آن را در قالب رزم ها پرورده است، دفاع از کیان ملی و فرهنگی ایرانیان توصیف و خاطر نشان کرد: از آنجایی که شاهنامه فردوسی سازنده ذهن پویا و خردمند انسان ایرانی است یکی از ارکان مهم هویتی ما را تشکیل می دهد.

وی شاهنامه را هویت ملی ایرانی برشمرد و اذعان داشت: آشنایی با این آبشخور و شناساندن آن به جوانان گامی بلند در هویت بخشیدن به فرزندان این آب و خاک است.

به مناسبت 25اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی ساعاتی دیگر همایشی با عنوان " خوانشی دیگر از رستم و سهراب " در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار و دکتر قدسیه رضوانیان از اعضای هیئت علمی گروه ادبیات در این خصوص سخنرانی خواهد کرد.