نخستین جشنواره خوابگاه های دانشجویی آغاز به کار کرد

دبیر جشنواره خوابگاه ها و زندگی دانشجویی در آیین افتتاحیه این جشنواره ظهر امروز در کرج اظهار داشت: فراخوان جشنواره خوابگاه و زندگی دانشجویی آبان ماه 86 صورت گرفت و دانشجویان آثار فرهنگی و هنری خود را به دبیرخانه این جشنواره در دانشگاه تربیت معلم ارسال کردند.

فریبا علمی افزود: در مجموع 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و مورد داوری قرارگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی دانشجویان با زندگی دانشجویی و خوابگاه است و در آن دانشجویان با ارائه آثار فرهنگی و هنری خاطرات و آموخته های خود را از دوران زندگی دانشجویی را بازگو کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم نیز در این مراسم گفت: دانشگاه تربیت معلم در پردیس کرج 23 بلوک خوابگاهی با بیش از هزار اتاق دارد که 859 مورد آن قابل سکونت دانشجویی است.

علی حبیبی افزود: خوابگاههای کرج فاقد خانه فرهنگ است.

همچنین در این مراسم گروه موسیقی دانشگاه تربیت معلم به اجرای برنامه پرداختند و در بخش دیگری نیز مراسم رقص چوب آییینی استان خراسان شمالی اجرا شد.

در پایان این مراسم از دانشجویانی که آثارشان در جشنواره پذیرفته شده بود تقدیر به عمل آمد.