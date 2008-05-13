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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۷

کنفرانس خبری رئیس جمهور/1

انتقاد احمدی نژاد از انفعال جهانی در قبال رژیم صهیونیستی

انتقاد احمدی نژاد از انفعال جهانی در قبال رژیم صهیونیستی

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز همه ملتها از صهیونیسم متضرر هستند، گفت: حتی ملت های اروپایی نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند اما با این حال امروز اروپا و بسیاری از کشورها فاقد استقلال سیاسی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در ابتدای هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران به جنایت های رژیم صهیونیستی و سیطره این رژیم جعلی بر بسیاری از کشورها اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور یک کشور آفریقایی می گفت که صهونیست ها یک جنگ داخلی و کشتار را در این کشور راه انداخته اند و شرط پایان دادن به این کشتار را شناسایی رژیم جعلی صهیونیستی قرار داده اند.

وی افزود: بسیاری از روسای جمهوربه من گفته اند که ما برای بهره گیری ازمنابع مالی یا فرصت های اقتصادی سازمانهای جهانی و بعضی کشورهای بزرگ جهان توصیه شدیم و ملزم شدیم که رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسیم.

رئیس جمهوربا اشاره به رویکرد کشورهای اروپایی درقبال سیطره صهیونیسم گفت: همه ملت ها ازصهیونیسم متضرر هستند، حتی ملت های اروپایی؛ امروز در اروپا بسیاری از کشورها فاقد استقلال سیاسی هستند.

احمدی نژاد گفت: در بسیاری از کشورها، صهیونیست ها با حداکثرفعالیت، از پرداخت مالیات معاف هستند.

ادامه دارد....

کد مطلب 682707

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