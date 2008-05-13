راه اندازی دفتر ادبیات مقاومت در حوزه هنری استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سینا دلشادی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزود: این دفتر هر 15 روز یکبار با حضور هنرمندان نشست تخصصی برگزار می کند و اشعار، داستانها و کتابهای چاپ شده در استان یا معرفی شده از مرکز با موضوع دفاع مقدس را نقد و بررسی می کند.

وی تصریح کرد: امید می رود هنرمندان و نویسندگان استان مرکزی از این دفتر استقبال کنند و آن را فرصتی برای طرح دیدگاهها و مطالب خود بدانند.

دلشادی در ادامه به راه اندازی دفتر طنز در این مرکز اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این دفتر طنزپردازان استان که خواهان ایجاد تشکل و محلی برای خود بودند از دفتر استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره بیش از هشت واحد هنری در زمینه هنرهای مختلف در حوزه هنری استان فعال است، افزود: خانه عکاسان، فیلم سازی، تجسمی، کاریکاتور، نمایش، نگارگری، نمایشهای آئینی و سنتی و آفرینش های ادبی(شعرو داستان) در حوزه با داشتن بیش از 200 عضو در حوزه هنری فعال است.

وی شروع تناوبی این واحدها را از سال 83 خواند و عنوان کرد: سال گذشته هنرمندان بخش های مختلف در بیش از 60 مورد در جشنواره های داخلی و خارجی رتبه کسب کردند که بیشترین موفقیتها مربوط به خانه عکاسان و هنرهای تجسمی حوزه است.

دلشادی با اعلام اینکه، حوزه هنری از حضور جوانان هنرمند استان استقبال می کند، خاطر نشان کرد: رسالت اصلی حوزه هنری خلق هنر متهد و حمایت از خلاقان در عرصه هنر است و این مرکز از هنرمندان و آثار فاخر و دینی حمایت می کند.

