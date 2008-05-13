تقدیر از 150 پرستار نمونه سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار در مجتمع فرهنگی ، ورزشی تامین (نگین غرب) این سازمان برگزار شد ، مهندس حسینعلی ضیائی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این سازمان ضمن قدردانی از زحمات پرستاران گفت: حضرت زینب(س) بزرگ پرستارعالم بشریت بود، چرا که در بدترین وضعیتی که می توانست برای یک انسان اتفاق بیفتد به وظیفه الهی خود عمل کرد و با ایثار و از خودگذشتگی از برادر بیمار و خانواده خود پرستاری کرد.

رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان بیش از هر جای دیگری نیازمند عملکرد خوب پرستاران و کادر درمانی است زیرا که عملکرد خوب کارکنان در مراکز درمانی این سازمان موجب جذب بیشتر بیمه پردازان به تامین اجتماعی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد ، پرستاران و کارکنان شاغل در مراکز درمانی در مرحله اول بهترین نوع خدمات را به بیمه شدگان ارائه دهند، زیرا در حقیقت بیمه شدگانی که به مراکز درمانی این سازمان مراجعه می کنند کسانی هستند که بخشی از درآمد دوران اشتغال خود را به این سازمان پرداخته اند و آن پول ها امروز تبدیل به بیمارستان ها و حقوق دریافتی کارکنان شده است، در نتیجه کارفرمای حقیقی آنان هستند و ما به عنوان کارگزاران آنها هستیم.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز تلاش برای کسب توفیقات روزافزون و الگو شدن کادر درمانی تامین اجتماعی به عنوان سکانداران ارائه خدمات خوب درمانی در کشور باید مد نظر قرار گیرد، همچنین وضعیت خدمت رسانی پرستاران کشور باید به جایی برسد که به مانند پزشکان این سرزمین در کشورهای پیشرفته سرآمد شوند به خصوص در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است این افراد می توانند با تشکیل انجمن ها و جلساتی با هم تبادل اندیشه کنند تا تصمیم گیری کنند که چگونه می توانند بهترین نوع خدمات را به بیمه شدگان ارائه دهند.

ضیائی در بخش دیگری از سخنان خود ، عشق کمک به همنوع و یاری رساندن به بیماران و مجروحین را مهمترین عامل تقویت کننده پرستاران برای ارایه خدمات شبانه روزی برشمرد.

وی در پایان سخنان خود بار دیگر تاکید کرد: کل خانواده تامین اجتماعی چه در بخش درمان و چه در بخش بیمه ای باید تمام همت و تلاش خود را برای ارائه بهترین نوع خدمات به بیمه شدگان به کار گیرند، تا تعداد بیمه پردازان این سازمان به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه برسد.

در ابتدای مراسم دکتر شیروان دارایی معاون درمان این سازمان نیز در جمع پرستاران و خانواده های آنان اعلام کرد: ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی نقطه مشترک زندگی حضرت زینب (س) و شغل پرستاری است؛ همانگونه که حضرت زینب (س) با ایثار و فداکاری توانست حماسه عاشورا را استمرار دهد، پرستاران نیز در مراکز درمانی با ارائه خدمات شبانه روزی خود در جهت رضایت خداگام بر می دارند.

وی تصریح کرد: بحث سلامت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب می شود که پزشکان در راس برآوردن این نیاز اساسی و پرستاران به عنوان نقطه محوری شکل گیری مقوله سلامت قرار دارند.

دارایی خواستار اعمال دیدگاه بیمار محور در مراکز درمانی تامین اجتمای شد و افزود: باید ملاک خدمات کارکنان شاغل در مراکز درمانی این سازمان تحقق خواسته های بیماران باشد.

وی سرلوحه قراردادن نظم و انضباط، توجه به بحث آموزش، دیدن مهارت های فنی حرفه پرستاری، استفاده از ابزار تشویق و ایجاد انگیزه های مالی را از جمله مقوله هایی دانست که در بازده کار پرستاران تاثیر مثبت دارد.

معاون درمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی توجه ویژه ای به بخش درمان دارد به همین منظور با موافقت هیئت مدیره این سازمان، دو هزار نفر در سال جاری جذب مراکز درمانی می شوند.

وی تصریح کرد: بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سعی دارد نظام پرداخت خود را اصلاح کند و پرداخت حقوق کارکنان مراکز درمانی خود را بر مبنای نوع میزان خدمت آنان ارزش گذاری کرده و حقوق پرداخت کند تا انگیزه بیشتری در کارکنان بخش درمان ایجاد شود.