  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۰۱

اوغلو خواستار از سرگیری گفتگوی لبنانی ها برای حل بحران شد

اوغلو خواستار از سرگیری گفتگوی لبنانی ها برای حل بحران شد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی امروز از همه گروههای لبنانی خواست تا گفتگوهای خود را برای حل بحران سیاسی کنونی این کشور از سربگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، اکمل الدین احسان اوغلو در سخنانی خواستار آرامش و خویشتنداری همه طرف های لبنانی و از سرگیری گفتگو برای حل بحران سیاسی شد و گفت: سازمان کنفرانس اسلامی از این گفتگوها کاملا حمایت می کند.

 

وی همچنین نگرانی زیاد خود را به خاطر درگیری های مسلحانه و بحران کنونی در لبنان ابراز داشت و از همه طرف ها خواست تا درچارچوب طرح کاری اتحادیه عرب با یکدیکر برای انتخاب رئیس جمهور در سریعترین زمان ممکن کار کنند.

 

اوغلو هشدار داد که بحرانی کنونی لبنان بدترین بحران از زمان پایان جنگ داخلی در این کشور است. وی همچنین خواستار پایان خونریزی ها و حل و فصل کشمکش میان گروههای لبنانی شد.

کد مطلب 682713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها