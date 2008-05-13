اوغلو خواستار از سرگیری گفتگوی لبنانی ها برای حل بحران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، اکمل الدین احسان اوغلو در سخنانی خواستار آرامش و خویشتنداری همه طرف های لبنانی و از سرگیری گفتگو برای حل بحران سیاسی شد و گفت: سازمان کنفرانس اسلامی از این گفتگوها کاملا حمایت می کند.

وی همچنین نگرانی زیاد خود را به خاطر درگیری های مسلحانه و بحران کنونی در لبنان ابراز داشت و از همه طرف ها خواست تا درچارچوب طرح کاری اتحادیه عرب با یکدیکر برای انتخاب رئیس جمهور در سریعترین زمان ممکن کار کنند.

اوغلو هشدار داد که بحرانی کنونی لبنان بدترین بحران از زمان پایان جنگ داخلی در این کشور است. وی همچنین خواستار پایان خونریزی ها و حل و فصل کشمکش میان گروههای لبنانی شد.