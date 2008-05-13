قدرت های زورگو از تهدید ملت ایران دست بردارند

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس جمهور عصرامروز در بخش آغازین هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به وقوع زلزله در دو کشور میانمار و چین ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت این دو کشور اظهار داشت: امیدوارم خداوند به این دولتها و ملت دو کشور کمک کند تا هر چه زودتر آسیب های برآمده از زلزله اخیر برطرف شده و شرایط زندگی عادی برایشان فراهم شود.

وی با بیان اینکه امروز دنیا با مشکلات فراوانی مواجه است، تحولات جاری در جهان را نوید بخش ندانست و افزود: اکثر ابعاد دشمنی ها، جنگ ها، محرومیت ها و حوادث گوناگون علیه امنیت و رفاه و برادری است.

احمدی نژاد با اشاره به شرایط مشابه عراق و برخی نقاط دیگر جهان همچون فلسطین ادامه داد: مناسبات جهان بر اساس زوگویی قدرتمندان و مستکبران بنا شده و شرایط امروز ملت ها حاصل این مناسبات است؛ متاسفانه امروز هیچ نهاد و کشوری قادر به ایجاد توازن در مناسبات جهانی نیست و سازمان ملل و شورای امنیت نیز صرفا به ابزاری در دست قدرت های جهانی تبدیل شده اند.

رئیس جمهور ادامه داد: تورم جهانی، رکود اقتصادی، فاصله های عمیق کشورهای برخوردار، غیربرخوردار و بهداشت نامناسب و بحران مواد غذایی جهان امروز در مقابل ماست و ساز و کارهای تعبیه شده در جهان قادر به مدیریت این وضعیت نبوده و منبع راهبردی خاصی هم برای حل آن ندارند.

وی وضعیت فرهنگی بین المللی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ساز و کارهای فرهنگی میان ملت ها در عمل منجر به تخریب فرهنگ های بومی وملی ملت ها شده و امروزتنها چیزی که درسازمان های جهانی و کشورهای قدرتمند جایی ندارد حقوق واقعی انسانی و کرامت انسان هاست.

رئیس جمهور تخریب آشکار انسانیت ، ترور بر اساس اعلام قبلی، عدم وجود مرجعی برای رسیدگی به داد ملت ها، سلب حق طبیعی ملت ها، سلب حق اندیشه، تفکر و نگارش و مجازات آشکارای اندیشمندان را نتیجه ساز و کار بر آمده از اندیشه قدرت و سلطه دانست و اعلام کرد که این ساز و کار به پایان کار خود رسیده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز مسئله فلسطین مسئله روز ملت ها و جامعه بشری است ، تاکید کرد که حوادث جاری فلسطین و زورگویی های تروریست های قداره بند در این کشور دل همه ملت ها را جریحه دار کرده است.

وی گفت : آنها به زور سرنیزه و به بهانه حادثه ای دروغین در اروپا که هم انگلیس مضمحل شده و هم آمریکای تازه نفس آن را مدیریت کردند اقدامات خود را برای سر کار آمدن یک حکومت دروغین در سرزمین فلسطین ساماندهی کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای اروپایی فاقد آزادی سیاسی هستند، گفت: دربسیاری ازکشورها نفوذ صهیونیست ها را شاهدیم که عمدتا از پرداخت مالیات معاف هستند و عمده فعالیت های اقتصادی را رقم می زنند؛ علیرغم تمام این موارد، امروز دوران ساز و کار سیاسی صهیونیسم، بر جهان به پایان رسیده و فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به توصیه خود به برخی کشورها جهت عدم همکاری با جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: برگزاری و نام شتصمین سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی نشان دهنده ضعف و اضمحلال این رژیم صهیونیستی جعلی است چرا که برای مرده جشن تولد برقرار کردن تاثیری نخواهد داشت.

وی حمله اسرائیل به لبنان درجنگ 33 روزه را باعث شکست و آبروریزی قدرت های جهانی دانست و تاکید کرد: از نظر کشور های منطقه چیزی به اسم اسرائیل و رژیم صهیونیستی شناخته نخواهد شد چرا که در این نقطه عده ای تروریست آمده اند که دیر یا زود از سوی ملت فلسطین رانده خواهند شد.

احمدی نژاد همکاری برخی کشورها با این رژیم دروغین را محکوم کرد و با اشاره به عملیات تروریستی خیر در شیراز، افزود: بنا به اعتراف مسئولان آمریکایی و اسرائیلی، آنها قصد ترور برخی مسئولان ایرانی را داشته اند و جالب آنکه به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، حادثه تروریستی شیراز اتفاق افتاد و برخی جوانان و مردم در حال عبادت با بمب برآمده از کینه کشورهای مستکبر به خاک و خون کشیده شدند.

رئیس جمهورهمچنین گفت: خوشبختانه در اندک زمانی عاملان این جنایت از سوی نیروهای ایرانی دستگیر و به جرم خویش اعتراف کردند که ملت ایران از مراجع قانونی این امر را دنبال خواهد کرد.

وی با طرح این سئوال که مگر اینها چه کسانی هستند که مردم یک کشور را تهدید به ترور و سپس نیت خود را عملی می کنند؟ اظهار داشت: فرهنگ آنها فرهنگ قدرت است و ما اعتقاد داریم که این مناسبات دیر یا زود جای خود را به مناسبات عادلانه خواهد سپرد و این دوران به پایان رسیده است.

احمدی نژاد خطاب به کشورهای مستکبر توصیه کرد که دست از اقدامات ضد امنیتی خود بردارند چرا که ملت ایران و سایر ملت ها در برابر این اقدامات خواهند ایستاد و اگر دست از ظلم و جنایت برندارند رو به اضمحلال خواهند رفت.

وی خطاب به کشورهای زورگو گفت: دست قدرت ملت ها و قدرت الهی در صورتی که از مواضعتان دست بر ندارید گلوی شما را خواهد فشرد.