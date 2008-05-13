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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

"اندیشه رسانه" منتشر شد

دومین شماره از ماهنامه اطلاع‌رسانی "اندیشه رسانه" در 32 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه که به صورت ضمیمه اطلاع‌رسانی فصلنامه رادیو تلویزیون منتشر می‌شود حاوی مطالب خبری و اطلاع‌رسانی در حوزه رسانه است. 
 
در این شماره می توان این مطالب را ملاحظه کرد: نمایش واقعی مجاز، آیا این تصمیم درستی است؟، افسون زدایی از شرق شناسی غریبان، چگونگی تبلیغات رعب آور سودآورند؟، تلاش کن با همه روراست باشی، یک اتفاق ساده.

مرکز پژوهشی برای رسانه های خبری، تصویر و برخوردار، حالا باید جهانی بیندیشیم، علم و ایدئولوژی، ژورنالیسم شهروندی و تغییرات اجتماعی، حیات ورزش در تلویزیون محلی، نظریه و عمل، تلویزیون را خاموش کن ، زندگی را روشن از دیگر مطالب این نشریه هستند.

 

کد مطلب 682719

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