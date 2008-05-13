شخصا به مسئله مسکن وارد می شوم/ دولت پیش بینی گرانی ها را کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه عملی دولت برای مهار تورم و گرانی چیست و دولت چه برنامه ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟ گفت: افزایش حقوق بازنشتگان به طور قطع صورت می گیرد. البته در بودجه سال 78 منابع کافی برای این امر به ما اختصاص داده نشده اما دولت با یک تلاش بسیار جدی سعی دارد با سازمان دهی، منابع لازم را برای افزایش حقوق بازنشتگان و کارمندان فراهم کند و انشاءالله این امر در جلسه یکشنبه دولت نهایی می شود.

وی افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی خواهد بود، اما ارتفاع این پله ها کوتاه خواهد شد.

رئیس جمهوربا بیان اینکه برنامه دولت افزایش حقوق کارکنان دولت است، به مسئله مسکن اشاره کرد و گفت: سیاست های دولت در بخش مسکن به زودی اعلام می شود. بنده به صورت مستقیم در این بخش وارد شده و بر این مسئله نظارت خواهم کرد.مسئله مسکن بخش مهمی از فشارهای وارده به مردم است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در بخش مواد غذایی که زمینه دوم فشار بر مردم است ما امروز شاهد افزایش بی سابقه قیمت ها درسطح جهان هستیم. با این حال دولت پیش بینی های لازم را از قبل انجام داده که دربخش میوه و مرکبات شاهد آن بودید ، اما در بخشی از مواد غذایی شاهد جهش به خصوص در محصول برنج بودیم.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دولت با رصد شرایط جهانی، از قبل پیش بینی این موضوع را کرده بود. ما از پنج ماه قبل لایحه ای برای تخصیص منابع برای ذخیره سازی ارائه کردیم که این منابع به دولت اختصاص داده نشد، اما به فضل الهی بازار ما به صورت معتدل تر از کشورهای منطقه مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طرح تحول اقتصادی در چه مرحله ای است و مفاد آن چه زمانی اعلام می شود؟ گفت: قرار بود بنده سه هفته پیش مفاد این طرح را تشریح کنم اما این امر به دلیل انجام یکسری کارهای مطالعاتی میسر نشد.

وی با تأکید بر اینکه در هفته اول تیر ماه مشروح این طرح اعلام خواهد شد، گفت: ما در این طرح مشکلات اقتصادی را با حضور کارشناسان شناسایی و بررسی کردیم و برای درمان این مشکلات نیز در 6 سرفصل پیشنهادات خود را ارائه کرده ایم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: پس از نهایی این طرح ما یک مدت زمانی را برای جمع آوری نظرات درنظر گرفته ایم تا کسانی که نسبت به این طرح نقطه نظراتی دارند آن را اعلام کنند؛ پس از آن ما جلسات تخصصی خود را با کارشناسان اجرایی، تقنینی و قضایی برگزار خواهیم کرد تا نقاط ضعف این طرح را برطرف کنیم.

احمدی نژاد همچنین اعلام کرد: بنای دولت اجرای کامل طرح تحول ا قتصادی از فصل سوم سال است.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری خارجی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص سیاست ایران در قبال مسکو در دوران ریاست جمهوری مدودف چیست؟ گفت: ایران و روسیه دوکشوری هستند که باید با هم متحد شوند. ما دو همسایه دیرینه با علایق، منافع و دیدگاه های مشترک در مسائل منطقه ای و جهانی هستیم.

رئیس جمهور افزود: سفر پوتین به تهران فصل جدیدی در مناسبات دو کشور بود. در این سفر بحث های گوناگونی مطرح و توافقاتی برای توسعه همه جانبه سطح روابط دو کشور و روابط منطقه ای و بین المللی صورت گرفت.

رئیس شورای عالی امنیت ملی روابط دو کشور ایران و روسیه را خوب و رو به گسترش خواند و تصریح کرد: ما مانعی در این روابط مشاهده نمی کنیم. همانطور که مقامات روسیه هم اعلام کرده اند با حضور رئیس جمهور جدید، تغییری در سیاست های روسیه صورت نمی گیرد. پیش بینی ما هم این است که روابط دو کشور همان روال گذشته را طی خواهد کرد و این روابط با استحکام لازم ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بنده همچنین پیام تبریکی برای رئیس جمهور جدید روسیه ارسال کرده ام.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه بر تعمیق روابط و همکاری های دو کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی استوار است، گفت: امروز شرایط جهانی ما را به سمت توسعه همکاری ها سوق می دهد.

رئیس جمهور در پاسخ به دیگر سئوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه چه زمانی به روسیه سفر می کند؟ گفت: آقای پوتین به ایران آمدند و طبیعی است در فرصت مناسب، برنامه ای تنظیم شود تا بنده پاسخ سفر ایشان به ایران را بدهم.

ادامه دارد...