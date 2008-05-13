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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

شعبه اجرای احکام مدنی در اداره کار کرج راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری کرج گفت: پیرو سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر تکریم ارباب رجوع، شعبه ای از اجرای احکام مدنی در اداره کار و امور اجتماعی کرج تحت نظارت سرپرستی معاون قضایی و رئیس اجرای احکام مدنی راه اندازی شد.

سید محمد میر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تمامی مجموعه دادگستری کرج اعم از کادر ستادی و شعب دادگاهها تا یک ماه آینده به شبکه رایانه ای و SMS می پیوندند که کارهای اجرایی این طرح بزرگ در حال اتمام است.

وی افزود: در دادگستری کرج شیوه های بسیار خوب و اثرگذاری در جهت ارتقاء کیفی خدمت رسانی به شهروندان انجام شده است و در این راستای کاهش موجودی آمار مطلوبی ارائه شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال 86 برنامه ریزی جدیدی در خصوص کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری با توجه به تعداد شعب بلاتصدی صورت گرفت که تشکیل واحد کنترل دادخواستهای حقوقی، کنترل دقیق ارجاع پرونده ها از نظر کمی و کیفی به شعبات، ارجاع تخصصی به شعبات به صورت روزانه، استقرار سه حوزه شورای حل اختلاف در ساختمان مرکز زیر نظر مقام ارجاع، تقویت واحد ارشاد و معاضدت و استقرار دفاتر در تمام مجتمع های قاضیی، استفاده از ابلاغ شیوه های الکترونییک و مخابراتی از جمله کارهای این اداره است.

کد مطلب 682724

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