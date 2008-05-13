هنرمندان خراسانی در نمایشگاه بین المللی شاهکارهای هنر جهانی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید رضا کمال علوی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل کانون هنرمندان خراسان افزود: این نمایشگاه با هدف بررسی ویژگیهای هنر خلاق، تبلیغ ایده های دوستی و برادری و حسن همجواری، آشنایی با ملل دنیا با میراث و ارزشهای معنوی فرهنگی و تبادل تجربیات از سوی وزارت فرهنگ ترکمنستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه با شرکت ایران و بیش از 12 کشور از جمله چین، اکراین، روسیه، ازبکستان و ... در پنج رشته نقاشی، گرافیک، پیکر تراشی و مجسمه سازی، جواهر سازی و هنر تزئین برگزار می شود.

علوی خاطر نشان کرد: در نمایشگاه مذکور ایران با 180 اثر شرکت دارد که کانون هنرمندان خراسان با بیش از 50 اثر در سه رشته نقاشی، گرافیک و پیکر تراشی و مجسمه سازی حضور خواهند داشت.

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان گفت: در این نمایشگاه کارگاههای عملی با حضور اساتید رشته های هنری برگزار می شود.

علوی گفت: افتتاحیه این نمایشگاه در تاریخ پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه و اختتامیه آن در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت ماه است.

وی همچنین از برگزاری نخستین گردهمایی تخصصی عکاسی با عنوان عکاسی با هدف بررسی تاثیرات متقابل نقاشی از سوی آموزشگاه آزاد سینمایی و عکاسی آگاه فیلم خبر داد.

علوی اظهار داشت: این گردهمایی تخصصی با حضور حسین در پابین مدرس و کارشناس هنر و حمید رضا گیلانی فر، مدرس و کارشناس عکاسی و سینمایی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان گفت: این گردهمایی عصر پنج شنبه در محل آموزشگاه آزاد سینمایی و عکاسی آگاه فیلم برگزار می شود.