آستان قدس رضوی به دنبال ارتقای اولویتهای فرهنگی در حرم رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس افزود: آنچه در امر مدیریت فرهنگی اهمیت دارد ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است و زائران بارگاه رضوی بهترین مبلغان فرهنگ دینی در جامعه و خانواده های خود هستند.

وی ادامه داد: حضور زائر در حرم رضوی فرصت فرهنگی مغتنمی است که باید با برنامه ریزی مدون از آن در جهت بالا بردن فرهنگ دینی و تسری آن در فرهنگ عمومی جامعه بهره برد.

وی با تاکید بر اینکه آموزه های دینی باید در فرهنگ عمومی جامعه جریان محسوسی داشته باشد، خاطر نشان کرد: بالا بردن حجم سخنرانیها در حرم رضوی با استفاده از اساتید کارشناس می تواند به این امر کمک کند.

خوراکیان با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و 173 مراسم دعا و یک هزار و 86 جلسه مداحی و مرثیه خوانی برگزار شده است، گفت: بهره گیر از ظرفیتهای اعتقادی و مذهبی زائران در فضای معنوی حرم مطهر یک کار فرهنگی موفق است.

وی در خصوص برگزاری مراسم و برنامه های وی‍ژه خواهران در حرم مطهر رضوی عنوان کرد: سال گذشته 768 جلسه سخنرانی با حضور اساتید خانم و موضوعات تخصصی در رواق دارالحکمه حرم مطهر برگزار شد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: به این برنامه ها می توان برگزاری یک هزار و 397 جلسه بیان احکام به صورت عمومی و 500 جلسه ویژه خواهران را اضافه کرد.

وی خاطر نشان کرد: اداره تبلیغات و مناسبت های ویژه حرم مطهر رضوی در کنار برگزاری برنامه های دعا و سخنرانی، همه روزه در 32 نقطه از صحن ها و رواق های متبرکه به برگزاری نماز جماعت می پردازد.