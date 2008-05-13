مازندران به خانه بوکس نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری عصر سه شنبه در نشست خبری در چالوس افزود: نبود خانه بوکس در حالی است که هزار و 180 ورزشکار سازمان یافته این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: برای ساخت خانه بوکس زمینی در منطقه داراب ساری در نظر گرفته شد که منتظر حمایت مسئولان برای ساخت آن هستیم.

وی مازندران را قطب مهم رشته بوکس در کشور برشمرد و خاطر نشان کرد: در سال گذشته هفت بوکسور این استان عضو تیم ملی بودند.

به گفته جعفری، اکنون به جز چهار شهراستان سایر شهرها، رینگ مناسب و استاندارد بوکس ندارند و باید در این زمینه نیز حمایت شود.

رئیس هیئت بوکس مازندران ادامه داد: برای اجرای برنامه های ورزشی به اعتبار کلان نیاز داریم و متولیان امر به این بخش نیز توجه کنند.

وی بیان داشت: از مجموع 123 ورزشکار بوکس شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی در چالوس 31 ورزشکار از مازندران است.

مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس کشور از دوشنبه شب در سالن ورزشی شهدای چالوس آغاز و پنج روز ادامه دارد.