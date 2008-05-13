۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

رئیس جمعیت هلال احمر:

سالانه 28 هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند

کرمان - خبرگزاری مهر: سید احمد موسوی گفت: بر اثر سوانح جاده ای سالانه 28 هزار نفر در کشور جان خود را از دست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، موسوی عصر امروز در گردهمایی امدادگران استان کرمان در سالن اجتماعات هلال احمر استان کرمان گفت: سوانح جاده ای در کشور به دلیل عدم استاندارد جاده ها و خودروها و رعایت نکردن مقررات رانندگی توسط مردم روی می دهد.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کشور تصریح کرد: آمار کشته شدگان در کشور از مهمترین عوامل مرگ و میر محسوب می شود که ضرورت توجه ویژه مسئولان کشور را یادآور می شود.

موسوی گفت: در زمینه حوادث طبیعی نیز استان کرمان بیشترین لطمه را از بروز زلزله به خصوص در شهرستان بم و زرند دیده است که به دلیل بروز زلزله در اکثر نقاط کشور باید آموزشهای لازم را به صورت همگانی برای مقابله با زلزله در جامعه ارائه کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: می توان با رعایت اصول ساخت و ساز و اجباری کردن استحکام بخشی به ساختمانها و بیمه کردن ساختمانها در برابر زلزله از تلفات این بلای طبیعی کاست.

وی گفت: برای تسریع در امداد رسانی بزودی 15 فروند بالگرد به مجموعه هلال احمر در سراسر کشور افزوده خواهد شد.

