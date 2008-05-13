انتقاد از مواضع سعود الفیصل/ ایران برخلاف دیگران در لبنان مداخله ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تاکید رهبر معظم انقلاب بر تعامل سه قوه برای حل مشکلات مردم، گفت: ماموریت همه ما ساختن کشور است و همه باید در این جهت حرکت کنیم که لازمه آن نیز همراهی و تعامل دولت و سایر قوا است؛ دولت نیز خود را جزیی از ملت ایران می داند و آماده هرگونه مشورت و همکاری با سایر قواست.

وی افزود: مجلس جایگاه بسیار والایی در نظام دارد؛ پیش بینی من این است که تعامل مجلس هشتم و دولت بسیار خوب خواهد بود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه "در ایران سطح آزادی بسیار بالا است" اظهار داشت: در ایران افراد حتی در قالب حزب و جناح هم نیستند، یعنی افراد اگر کلام حقی یا کاری را با نیت خدمت به ملت بر عهده خود دیدند، این طور نیست که به خاطر تابلوی جناحی از بیان آن خودداری کنند؛ این بالاترین سطح آزادی عمل انسانها در یک نظام سیاسی را نشان می دهد.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته نباید توقع داشته باشیم که گفتگو و بحث نشود اما اصل آن است که همه در جهت پیشرفت ایران بکوشیم.

در ادامه این نشست خبری خبرنگار شبکه فونیکس چین از احمدی نژاد پرسید ایران در چه نوعی از مشوق ها را قبول می کند؟ که وی پاسخ داد: نقطه نظرات ما معلوم است، ما اصلا با این ادبیات مخالفیم؛ تشویق برای چه؟ اتفاقا ما می خواهیم آنها را تشویق کنیم که بیایند در راه راست. ایران قدرتی صالح است که چیزی بیش از حق قانونی خودش نمی خواهد و آماده است با دیگر کشورها برای امنیت و صلح و رفع مشکلات مذاکره و گفتگو کند.

احمدی نژاد تاکید کرد: دولت چین تلاش های فراوانی را در موضوع هسته ای انجام داده اما به نظرم دوران این ادبیات تمام شده است، ما یک بسته پیشنهادی داریم که به زودی به مقامات جهانی ارائه خواهیم کرد و البته در این خصوص هر پیشنهادی از جانب هرکس باشد دریافت می کنیم و آن را بررسی خواهیم کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: برخی قدرت ها خیال می کردند می توانند با قلدری و زورگویی ملت ایران را منفعل کنند اما نتوانسته اند؛ حقوقی که ما می خواهیم همان است که در اساسنامه آژانس از آن به صراحت نام برده شده است.

وی ادامه داد: امروز فقط بحث هسته ای راهگشا نیست، بحث های دیگری مثل اقتصاد جهانی، بحران تروریسم، بحران اشغالگری و غیره نیز باید مورد بحث قرار گیرد، برخی از این قدرت های بزرگ که مدعی مدیریت جهان هستند هیچ راه حلی برای مشکلات فعلی جهان ندارند ولی ملت ایران راه حل دارد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره ادعای مقامات آمریکایی در خصوص دخالت ایران در لبنان و عراق گفت: مبنای این اتهامات را باید از آن هایی که اتهام وارد می کنند، پرسید؛ هرجا کم می آوردند دیگران را متهم می کنند، آن ها در عراق، با ملت عراق مواجه هستند؛ نصایح ما را گوش ندادند و طبیعی است سرنوشتی که در انتظار آنان است، تحقق می یابد.

رئیس جمهور اظهار داشت: ملت عراق ضد اشغالگران و بیگانگان است و تاریخ عراق هم نشان داده که هیچ بیگانه ای نمی تواند در این کشور بماند و یا با پیروزی از عراق برگردد.

احمدی نژاد در ادامه تاکید کرد که تنها کشوری که در لبنان مداخله ای ندارد، ایران است.

وی همچنین گفت: ملت ها امروز به یک بیداری و آگاهی رسیده اند که زیر بار این حرفها نمی روند، موقعی می خواستند جنگ شیعه-سنی در لبنان راه بیندازند اما معلوم شد که جنگ، جنگ طایفه ای نیست؛ این جنگ مردم لبنان است با زورگویی های بوش.

رئیس جمهور خطاب به قدرت های غربی حامی دولت سنیوره گفت: فهم و اراده ملت لبنان را به رسمیت بشناسید؛ راه حل بحران لبنان همین است؛ آن ها با یک گروه و یک کشور مواجه نیستد، آن ها با یک ملت مواجهه هستند.

احمدی نژاد یادآور شد: از اینکه ما را متهم می کنید، ناراحت نمی شویم بلکه خوشحال می شویم که اینقدر عاجز هستید و برداشت شما محدود است؛ همه ملت ها می دانند که ما تهدید نیستیم؛ 90 درصد کشورهای منطقه ایران را دوست خودشان می دانند.

وی با اشاره به سخنان اخیر سعودالفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: امیدواریم این حرف ها اشتباه باشد؛ حرف های سعوالفیصل لابد از روی عصبانیت است و ما صبر می کنیم که عصبانیت ایشان بخوابد؛ ما به احترام ملک عبدالله پاسخ ایشان را نخواهیم داد.

رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: در جلسه ای که با پادشاه محترم عربستان برگزار شد، مقرر گردید که گروهی برای حل مشکلات لبنان تعیین کنیم؛ ملک عبدالله، سعودالفیصل را به عنوان نماینده خود تعیین کرد و من آقای متکی را؛ وقتی آن ها آمدند و موضوع را مطرح کردیم، سعودالفیصل گفت نیازی نیست! ما خودمان مشکل را حل می کنیم! ما نیازی به دخالت ایران نداریم!

احمدی نژاد افزود: به نظرم می آید که سعود الفیصل خیلی دستورات پادشاه عربستان را اجرا نمی کند، فکر می کنم راه حل موضوع این باشد که ما همه پشتیبان ملت لبنان باشیم.