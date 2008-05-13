علی کریمی مرحله اول اردوی تیم ملی فوتبال را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از پایان مسابقات لیگ باشگاههای قطر به ایران بازگشته است، روز گذشته به محل تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس مراجعه کرد تا پای مصدومش را به پزشک این باشگاه نشان دهد.

براساس این گزارش، بنا بر تشخیص پزشکان علی کریمی برای رسیدن به سلامتی کامل باید دو هفته به فیزیوتراپی و استراحت بپردازد و به همین خاطر نمی تواند تیم ملی را در اردوی اردبیل همراهی کند.

اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با تیم ملی فوتبال امارات از روز 29 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و قرار است در اولین مرحله، ملی پوشان راهی اردبیل شوند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات روز 13 خردادماه سالجاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.