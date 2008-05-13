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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۴

در ساری؛

همایش ملی چالشهای مشاوره ای در مدارس برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: همایش ملی چالش های مشاوره ای در جامعه دانش آموزی مهرماه امسال در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش مازندران عصر سه شنبه در جلسه شورای پژوهش سازمان در ساری اظهار داشت: گسترش فرهنگ مشاوره عمومی در جامعه دانش آموزی و برنامه ریزی برای جذب مشاور در مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور هدف عمده برگزاری این همایش ملی است. 

حسنعلی شیری از دریافت 300 مقاله علمی پیرامون این همایش خبر داد و افزود: علاقمندان به ارائه مقاله می توانند تا پایان اردیبهشت ماه جاری مقالات خود را به دبیرخانه همایش واقع در سازمان آموزش و پرورش مازندران ارسال کنند.

وی یادآور شد: برگزیده مقالات همایش در قالب یک مجلد عرضه خواهد شد.

شیری با تاکید بر لزوم توجه به رفتارهای مشاوره ای در مدارس ضرورت همراهی هر چه بیشتر والدین و آگاهان مسائل اجتماعی را در این ارتباط خاطرنشان کرد.

کد مطلب 682741

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