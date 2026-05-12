تقدیرفرمانده سپاه استان زنجان از قهرمان ورزشی وزنه برداری جوانان‌ جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهندی فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از قهرمان ورزشی وزنه برداری جوانان‌ جهان "حمیدرضا محمدی تنها" تقدیر کرد.

این دیدار که در فضای صمیمی و همراه با تقدیر از افتخار آفرینی حمید رضا محمدی تنها برگزار شد،بر نقش بی‌بدیل ورزش در تقویت روحیه نشاط، انسجام ملی و شناساندن ظرفیت‌های نسل جوان ایران به جهان متمرکز بود.

سردار سهندی در این دیدار با تجلیل از افتخارآفرینی این ورزشکار؛ورزش را عرصه‌ای برای نمایش اراده، همت و عزت ملت ایران دانست و گفت: افتخارآفرینی شما در میادین بین‌المللی، نه تنها باعث سربلندی کشور شده، بلکه پیام امید، تلاش و خودباوری را به ویژه به نسل جوان ما منتقل می‌کند.

حمیدرضا محمدی تنها، ورزشکار زنجانی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان با مهار وزنه‌های ۱۷۱، ۱۷۶ و ۱۸۰ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب و ۲۰۶، ۲۱۴ و ۲۲۱ کیلوگرم در حرکت دوضرب و ثبت مجموع ۴۰۱ کیلوگرم موفق شد مدال طلای جهان را از آن خود کند.

این قهرمان زنجانی پس از کسب این افتخار جهانی با ادای سلام نظامی، پیروزی خود را به جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

گفتنی است تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب ۶ مدال طلا، ۷ نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی جهان، با اقتدار قهرمان شد.