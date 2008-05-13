حمایت مجدد ایران از دولت سودان/ تهاجم مسلحانه به مناطق مسکونی محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت خود از دولت قانونی سودان را اعلام کرده و خواستار حل و فصل اختلافات از راه های مسالمت آمیز و برقراری صلح و ثبات از طریق مذاکره بین دولت این کشور و سایر طرفها می باشد.

وی افزود: ما با هرگونه اعمال خشونت برای دستیابی به قدرت مخالف هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جهت میانجی گری بین سودان و چاد را یادآور شد و بر آمادگی کشورمان جهت پیگیری این تلاش ها تا رفع اختلافات و حل مشکلات موجود در منطقه تاکید کرد.