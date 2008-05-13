آخرین دیدار بوش از خاورمیانه در سایه واقعیاتی تلخ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" دراین باره نوشت: فقط نه ماه دیگر از دوران ریاست جمهوری بوش برای دنبال کردن رویای جاه طلبانه اش مبنی برایجاد دگرگونیهای دموکراتیک در خاورمیانه باقی مانده است و زمان در حال گذر است.

این روزنامه در ادامه با اشاره به اوضاع متشنج خاورمیانه از جمله در لبنان، فلسطین و عراق نوشت: با این همه هدف بوش برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین تا پایان دوران ریاست جمهوری وی به دور دست ها پس زده شده و بوش نظاره گر این حقیقت است که چگونه متحدانش در منطقه در لاک دفاعی فرو رفته اند.

نویسنده در ادامه با اشاره به ملاقات چند روز آینده بوش از خاورمیانه که از روز چهارشنبه آغاز می شود خاطر نشان کرد: در انبار باروت خاورمیانه صدای جرقه هایی به گوش می رسد. بوش در دیدارهای چند روز آینده خود در اسرائیل( سرزمین های اشغالی) ، عربستان سعودی و مصر با واقعیاتی تلخ روبرو خواهد شد و خاورمیانه مرزهای قدرت خود را به رخ رئیس جمهور آمریکا خواهد کشید.

جان آلترمن کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز بررسیهای بین المللی و استراتژیک واشنگتن درباره اوضاع نامناسب خاورمیانه در آستانه سفر بوش به این منطقه می گوید: به ندرت می شود زمانی نا مناسب تر برای برقراری صلح در خاورمیانه از حالا تصور کرد. شرایط سیاسی در منطقه بسیار نامطلوب است.

در ادامه این مطلب در راستای بی نتیجه بودن کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس آمده است: قول و قرارهای صلح در کنفرانس آناپولیس مانند پژواک صدایی از زمانی دور است و از آن موقع تا به حال در مناقشات اصلی منطقه هیچ تحولی ایجاد نشده است.

این در حالی است که مشاور امنیت بوش "استفان هادلی" برای کاهش انتظارات از سفر آینده بوش به خاورمیانه تاکید کرده است که این دیدار مخلوطی از جنبه های نمادین و واقعی است. جنبه نمادین سفر بوش شامل شرکت وی در جشنهای شصتمین سالگرد تاسیس رژیم اسرائیل و جنبه واقعی آن پیش بردن گرایش صلح در خاورمیانه است.

نویسنده در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه در دیدار چند روز آینده بوش از خاورمیانه هیچ ملاقات سه جانبه ای با حضور اولمرت و محمود عباس در نظر گرفته نشده است به نقل از آلترمن می نویسد : اولمرت و عباس در شرایط مناسبی برای سازش و توافق قرار ندارند و در زمان ریاست جمهوری بوش هیچ قرارداد صلحی منعقد نخواهد شد.

در پایان این مطلب آمده است: جاه طلبیهای بوش برای ایفای نقش واسطه برای برقراری صلح در خاورمیانه با ضعف متحدانش در منطقه و افزایش قدرت کشورهای مخالف وی گرفتار چالش های وسیعی شده است .