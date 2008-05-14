به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان تهران، مجموعه حاضر شامل مقالاتی از هفت اقبال‌شناس نامدار معاصر از جمله پرفسور سیدین، فضل الرحمان، رضی‌الدین صدیقی و بقایی است که به‌زودی با عنوان اصلی "اقبال؛ گلی که در جهنم رویید" از سوی واحد پژوهش و نشر حوزه هنری تهران منتشر خواهد شد.

ویژگی شاخص این کتاب علاوه بر احاطه کامل و جامع آن در زمینه اقبال‌شناسی، ترجمه روان و شیوای آن است.

بقایی (ماکان) تا کنون بیش از 20 اثر درباره زندگی و آثار محمد اقبال لاهوری منتشر کرده است و در مقدمه این کتاب با اشاره به ضرورت اقبال‌شناسی آمده است: مطالعه آثار اقبال و تعمق در اندیشه‌های او ضرورتی اجتماعی و سیاسی برای اسلام است تا بر بنیاد آن راه خویش را به‌درستی بیابد و بی‌آنکه هویت خود را ببازد، زندگی خویش را با واقعیتهای جهان کنونی تطبیق دهد.