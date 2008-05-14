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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۱۰

"اقبال؛ گلی که در جهنم رویید" منتشر می‌شود

"اقبال؛ گلی که در جهنم رویید" منتشر می‌شود

کتاب "اقبال؛ گلی که در جهنم رویید" در برگیرنده هفت مقاله از هفت اقبال‌شناس برجسته جهانی است که از سوی محمد بقایی (ماکان) گردآوری و ترجمه و توسط حوزه هنری استان تهران منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان تهران، مجموعه حاضر شامل مقالاتی از هفت اقبال‌شناس نامدار معاصر از جمله پرفسور سیدین، فضل الرحمان، رضی‌الدین صدیقی و بقایی است که به‌زودی با عنوان اصلی "اقبال؛ گلی که در جهنم رویید" از سوی واحد پژوهش و نشر حوزه هنری تهران منتشر خواهد شد.

ویژگی شاخص این کتاب علاوه بر احاطه کامل و جامع آن در زمینه اقبال‌شناسی، ترجمه روان و شیوای آن است.

بقایی (ماکان) تا کنون بیش از 20 اثر درباره زندگی و آثار محمد اقبال لاهوری منتشر کرده است و در مقدمه این کتاب با اشاره به ضرورت اقبال‌شناسی آمده است: مطالعه آثار اقبال و تعمق در اندیشه‌های او ضرورتی اجتماعی و سیاسی برای اسلام است تا بر بنیاد آن راه خویش را به‌درستی بیابد و بی‌آنکه هویت خود را ببازد، زندگی خویش را با واقعیتهای جهان کنونی تطبیق دهد. 

کد مطلب 682750

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