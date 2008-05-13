دکتر توکلی مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زابل درباره هدف از برگزاری این همایش به مهر گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال نوآوری و شکوفایی این همایش با هدف کمک به رشد و شکوفایی خلاقیت و نوآوری علمی در فضای دانشجویی و شناخت مسائل و چالش ها و نقاط قوت و توسعه منطقه سیستان برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: همایش با محورهایی چون مرزهای بین المللی و توسعه، جایگاه سیستان در برنامه های توسعه کشور و نقاط ضعف و قوت سیستان برگزار می شود.

توکلی یادآور شد: بیش از یک صد مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که در دو سطح الف و ب مورد داوری قرار گرفته که از این تعداد، 70 مقاله در همایش پذیرفته شده است.

همچنین در این همایش دکتر فاضل نیا از اساتید دانشگاه زابل به بررسی منشور توسعه در این منطقه پرداخت و شاخص هایی را برای توسعه سیستان بیان کرد.

در پایان این همایش یک روزه به مقالات برتر جوایزی اهداء شد.