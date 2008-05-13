نمایشگاه مکانیک در دانشگاه زابل گشایش یافت

وحید اربابی مدیر گروه مکانیک دانشگاه زابل درباره هدف از برپایی این نمایشگاه گفت: به مناسبت هفته مشاغل و با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و بازدیدکنندگان با رشته مهندسی مکانیک، تبادل اطلاعات جهت انجام پروژه های دانشجویی، ارائه پتانسیل های دانشگاه در این رشته مهندسی و ایجاد شوق و انگیزه برای دانشجویان این نمایشگاه برپا می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در شش بخش مختلف تحت عناوین مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، ماشین آلات، جوش کاری و رباتیک برگزار می شود.

اربابی درباره مدت زمان برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته برگزار می شود و بازدید برای عموم آزاد خواهد بود.

گروه مکانیک دانشگاه زابل در بهمن ماه 1382 با جذب دانشجو در رشته کاردانی مکانیک گرایش ماشین آلات تأسیس شده است و از سال آینده رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات نیز به این گروه آموزشی افزوده خواهد شد.