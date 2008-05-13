مشکلات مربوط به خشکسالی باید با جدیت پیگیر شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر سه شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که بامحوریت موضوع خشکسالی برگزار شد،اظهار داشت: با اعمال مدیریت صحیح و تدوین و اجرای برنامه های مناسب مشکلات خشکسالی پشت سرگذاشته می شود و این تهدید به فرصت تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط آب وهوایی دیگر استانها به خصوص استان یزد در کمبود بارندگی گفت: بدترین شرایط استان کرمانشاه در بحث خشکسالی بهترین وضعیت استان یزد تلقی می شود، اما آنها خود را برای شرایط سخت و دشوار آماده کرده اند و مشکلات و تهدیدات را با جدیت کنار گذاشته و به سمت شرایط ایده ال حرکت می کنند.

غفوری افزود: بنابراین باید از شرایط سخت و خشکسالی استفاده کرده و با برنامه ریزی صحیح، پیگیری، جدیت، تلاش و دلسوزی در جهت حل مشکلات و استفاده بهینه و مطلوب از منابع خدادادی و ظرفیتهای استان گام برداریم.

استاندار کرمانشاه وظیفه مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط استان در بحث خشکسالی و جهت گرفتن اعتبارات و تسهیلات در نظر گرفته شده در مرکز را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: پیگیریها، جدیت و رایزنی مستمر مدیران باعث جذب اعتبارات بیشتر برای استان خواهد شد، بنابراین مدیران باید با روحیه ای خستگی ناپذیر به سمت احقاق حق استان تلاش نمایند.

غفوری با بیان اینکه بحث خشکسالی فرصتی است تا مدیران شرایط بحران را مدیریت کنند، گفت: مدیریت بحران به انگیزه، علاقه، عشق به خدمت، وقت گذراندن، ریسک پذیری، تصمیم گیری فوری، توانمندی در استفاده از همه ظرفیتهای بالقوه و صمیمت و همدلی نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد: حل سریع مشکلات مربوط به خشکسالی باید در دستور و سرلوحه کاری تمامی مدیران قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیرکل ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب و مدیریت امورعشایری استان گزارشاتی در خصوص راهکارهای تدوین شده و در خصوص مقایسه با موضوع خشکسالی را ارائه کردند.