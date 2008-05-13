متوسط بارندگی استان کرمانشاه 57 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بابک دلفانی بعد از ظهر سه شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان بابیان اینکه دربین 14 شهرستان استان، شهرستان کرمانشاه با 64 درصد کاهش بارندگی بیشترین کاهش وگیلانغرب با 30 درصد کمترین کاهش رانسبت به میانگین بلند مدت داشته اند،اظهار داشت: بامقایسه مراکز 25 استان کشور ملاحظه می شود، بیشترین درصد مربوط به کرمانشاه با 66درصد کاهش و کمترین میزان کاهش مربوط به قم با10درصد کاهش نسبت به میانگین نرمال است.

به گفته وی میزان روان آبهای کشور درسال زراعی یادشده معادل 30میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با میانگین بلند مدت 47 درصد و نسبت به سال گذشته 35درصد کاهش رانشان می دهد.

دلفانی افزود: میزان آبهای روان استان کرمانشاه درسال زراعی 87-86 معادل 3/1 میلیارد مترمکعب بوده است که درمقایسه با میانگین بلند مدت 68 درصد و نسبت به سال گذشته 69 درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: کلیه سرابهای استان درسالجاری به شدت دچار افت آبدهی ودرتعدادی به خشک شدن منجر شده که به عنوان نمونه سراب ارکوازی از140لیتر درثانیه به صفر سراب یاوری از 580 لیتر در ثانیه به 31 لیتر در ثانیه سراب ارمنی جان از1368 لیتر در ثانیه به 3 لیتر در ثانیه، سراب تیران از 585 لیتر در ثانیه به 56 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

دلفانی با اشاره به شرایط جوی سال زراعی 87-86 برخی از این شرایط را کاهش نزولات جوی طی پاییز سال زراعی جاری به میزان 62 درصد، تأخیر 35 روزه وقوع اولین باران موثر پاییزه نسبت به شرایط نرمال، استیلای یخبندان شدید به مدت تقریبی 60شبانه روز، 57 درصد کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت، پراکنش نامناسب بارندگی و سرمای شدید زمستان، عدم بارش موثر در 90 روز اخیر و نوسان شدید دما بعد از 15 فروردین ماه سال جاری عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر شرایط جوی استان بربخش کشاورزی درسال زراعی 87-86 ، این اثر را بیشتر بر کشتهای پاییزه، جو، نخود و خسارت وارده به تأمین کاه و کلش اعلام و تصریح کرد: گندم دیم استان به صورت 100درصد از بین رفته و گندمهای آبی نیز در90هزارهکتار با افت تولید مواجه بوده اند.

دلفانی ارزش خسارت وارده به گندم را 205 میلیارد تومان، نخود 40 میلیارد تومان و کلزا را دو میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد.

با وجود تاکیدات هر ساله مسئولان به کشاورزان جهت بیمه کردن محصولات خود ،بخش عمده ای از محصولات کشاورزی استان کرمانشاه فاقد بیمه هستند.