اعلام ریشه مشکلات اقتصادی اوایل تیر/ دعوت به امام زمان دعوت به عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در مورد بحران جهانی اقتصاد گفت: درست است که خشکسالی در جهان است اما بحران مواد غذایی به خاطر مدیریت برخی کشورها ایجاد شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت در این راستا تلاش می کند و راههای اصلی فساد را بسته است؛ اگر در تمام سرزمین ایران، یک تخلف هم باشد، قابل پذیرش نیست و همه تلاش می کنیم که حتی یک تخلف هم نباشد؛ در واقع امروز نسبت تخلفات نسبت به گردش اقتصاد، بسیار ناچیز است چون اینجا فرهنگ ایمان و پاکی حاکم است.

خبرنگاری از احمدی نژاد سئوال کرد: اگر شما به معتقد به مافیا هستید، چرا آن را معرفی نمی کنید؟ که وی پاسخ داد: در کجا و چه کسی مشکلات اقتصادی را به گردن مافیا انداخته است؟ ما مشکلات اقتصادی داریم، عملکرد مافیایی هم داریم، در قم هم که صحبت کردم، عوامل آن را گفتم و برخی از کارشکنی ها را نیز گفتم، البته هیچ کس نمی گوید عامل اصلی مشکلات اقتصادی، مافیا است.

احمدی نژاد تصریح کرد: در هفته اول تیر، ریشه مشکلات اقتصادی را معرفی خواهیم کرد.

خبرنگاری از رئیس جمهور سئوال کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی وضعیت معیشتی مردم را چگونه ارزیابی می کنید و آیا فکر می کنید این وضعیت نسبت به سالهای قبل بهبود یافته است؟ که احمدی نژاد پاسخ داد: الان وضع بهتر شده؛ قدرت خرید سرانه و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است؛ البته گرانی ها ایچاد شده که نمی خواهم الان ریشه هایش را بگویم، اما در مجموع قدرت خرید در سه سال اخیر افزایش پیدا کرده و فاصله دهک های پایین و بالای جامعه نیز با روش هایی چون توزیع سهام عدالت کاهش یافته است.

وی افزود: البته این وضع مطلوب ما نیست و همه تلاش ما این است که مشکلات را حل کنیم، عواملی خارج از اراده دولت نیز در این میان وارد شده اند که تلاش می کنیم مهارشان کنیم.

رئیس جمهور همچنین درباره آن چه در روزهای اخیر درباره اظهارات رئیس‌جمهور و انتساب مدیریت دولت به حضرت ولی‌عصر (عج) خوانده شده، گفت: صحبت من بسیار روشن بود. این‌ها اعتقادات ماست. حاکمیت و مدیریت کلی جهان به دست خدای متعال است و به اذن خدا در اختیار ولی خداست. من دیدم که در روزنامه‌ی شما و یا از کس دیگری برای من نقل کردند، اما معتقدم خیلی سطحی با این مساله برخورد شد که « این را نگویید، اگر بگویید برنج گران می‌شود امام زمان (عج) زیر سوال می‌رود»؛ این چه حرفی است؟!

وی ادامه داد: مگر ما معتقد نیستیم که خدا حاکم بر جهان است؛ پس چرا شر و ظلم وجود دارد؟، این ناشی از عمل من و شماست، نفی حاکمیت خدا که نیست. من و شما خوب عمل کنیم، همراه شویم با حاکمیت الهی، همه چیز درست می‌شود. یک عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند. دولت بوش لشکرکشی می‌کند و آدم‌ها را در عراق می‌کشد و صهیونیست‌ها آدم‌ها را در فلسطین می‌کشند، اما این نفی حاکمیت خدا نیست. حاکمیت خدا تمامش خیر است، هدایت است، نور است، عشق است؛ اما ذات بد برخی آدم‌ها شر درست می‌کند. این را باید تفکیک کنیم و این حرف بسیار روشن و متعالیست. اگر شما حاکمیت خلیفه الهی را نفی کنید، این به نفی حاکمیت خدا منجر خواهد شد، این را بدانید.

احمدی‌نژاد گفت: من می‌خواهم یک توصیه کنم، بعضی‌ اعتقادات را در بازی‌های سیاسی وارد نکنند. من یک بحث علمی کردم. اگر کسانی بحث علمی دارند که این را نفی می‌کند، بیایند و مطرح کنند. دعوا نداریم با هم. توهین و مسخره کردن نباید در کار باشد. یک بحث عمومی است. یک فردی در جامعه آن را مطرح کرده و بسیار هم بنیادی و به آیات الهی و احادیث و منطق روشن متکی است. اگر کسی منطق دیگری دارد و آن را نفی می‌کند، آن را به صراحت مطرح کند.

رئیس‌جمهور گفت: ما در دولت تمام وقت مشغول ضرب و تقسیم و حساب و کتاب و بحث کارشناسی و مذاکرات و پیگیری علمی کارها هستیم؛ اما این‌که امدادهای الهی و امدادهای امام عصر (عج) نسبت به جامعه خود و جامعه بشریت را منکر شویم، امامت امام را انکار کنیم، این رفتار چیز خیلی بدی است، من بعضی از آقایان را انذار می‌دهم که متاسفانه یا متوجه نشدند و یا اطلاعات غلط گرفتند و بی‌محابا وارد شدند و حرفی زدند که خیلی حرف بدی بود، بعضی درباره ظهور امام زمان اظهار نظر کردند که « به نظر ما چند صد سال دیگر هم محقق نمی‌شود» این خیلی زشت است. شما چکاره‌اید که پیش‌بینی می‌کنید؟

وی ادامه داد: بدانید دعوت امام زمان (عج) دعوت به عدالت است و امام زمان (عج) به خوبی، پاکی و خدمتگزاری دعوت می‌کند و هرکس به خدا دعوت می‌کند، در واقع به این صفات دعوت می‌کند. ما می‌گوییم مردم بیایید و به سمت حکومت عدالت حرکت کنید. حکومت عدالت مال امام است و بیایید تلاش کنیم برای عدالت، پاکی، دوستی و عشق. این حرف‌ها کجایش اشکال دارد. شما اگر حرفی مترقی‌تر از این دارید در دنیا ارایه کنید.

وی گفت: پنبه‌ی اومانیسم، لیبرالیسم و غیره زده شده است. انتهای حرف آن‌ها کشتار فرزندان فلسطینی، لبنانی و عراقی و غارت ثروت ملت‌ها درآمد؛ اما حرفی که ما می‌زنیم، حرف تمام پیامبران الهی و صالحان عالم است.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: اگر کسی خود را رقیب دولت می‌داند، بیاید و کارهای دولت را نقد کند؛ چرا با (سر) اصول خود را خراب می‌کنید؛ البته خطاب من به شما (خبرنگار) نبود.

درپایان این نشست خبری، خبرنگاری از احمدی نژاد درخواست کرد که سفارت انگلستان در تهران تعطیل شود که رئیس جمهور با اشاره به سخنان این خبرنگار در مورد تصویر منفی موجود در ذهن مردم ایران از انگلستان گفت: این حرف دل ملت ماست، البته آنها سال قبل به ما پیغام دادند که می خواهند این سابقه را پاک کنند؛ ما هم از این موضوع استقبال کردیم. البته این سابقه ذهنی مختص ملت ایران نیست و هرجا بروید، همین حرفها را می شنوید، البته ما فکر می کنیم فرصت برای جبران اشتباهات آنها همچنان وجود دارد.