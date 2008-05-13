کمیته آموزش و مراقبتهای حیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود ملکی عصر امروز در حاشیه برگزاری اجلاس روسای دانشگاه های و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور عصر امروز در جمع خبر نگاران افزود: تالیف چهار جلد کتاب و تولید چهار فیلم آموزشی، راه اندازی ستاد آموزش مجازی دانشگاه و طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری آموزش مداوم از دیگر برنامه های دانشگاه در سال جاری است.

وی به مهمترین برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره کرد و اذعان داشت: تکمیل، تجهیزو بهره برداری از دانشکده پزشکی و خوابگاه خواهران، افتتاح بیمارستان سوانح طالقانی مشهد و لقمان حکیم سرخس، فعال سازی پروژه خوابگاه متاهلین و آغاز به کار پروژه مسجد در پردیس دانشگاه از مهمترین برنامه های این دانشگاه در سال جاری است.

ملکی به دیگر برنامه های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: شروع ساخت بیمارستانهای فیض آباد و رشتخوار و فعال شدن پروژه بیمارستان کلات، گسترش مرکز فرهنگی گهر باران، تکمیل و تجهیزمرکز مهارتهای ارتباطی از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 87 است.

وی تصریح کرد: راه اندازی PHD بهداشت، باروری، دستیاری پزشکی هسته ای، فوق تخصص آندوکرین اطفال،‌ فلوشیپ اندویورولوژی، فلوشیپ جراحی عروقی و کارشناسی ارشد ژنتیک از برنامه های ما در زمینه توسعه رشته های دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه مشهد به راه اندازی دفتر EDO‌ در دانشکده ها، تشکیل دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه و ایجاد کانون پیشکسوتان آموزشی درسال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه پژوهش نیز تصویب 554 طرح تحقیقاتی، اجرای شبکه جامعه دانشگاه، اجرای سیستم اتوماسیون بیمارستانی دربیمارستانهای تحت پوشش شهر مشهد در سال گذشته به انجام رسیده است.

ملکی از اعزام 84 نفر از اعضای هیئت علمی به همایشهای خارج از کشور در سال گذشته خبر داد و اذعان داشت: در سال گذشته مراکز تحقیقاتی دانشگاه به 16 مرکز افزایش یافت و همچنین شش همایش علمی در دانشگاه برگزار شد و 84 نفر از اعضای هیئت علمی به همایشهای خارج از کشور اعزام شده اند.

ملکی خاطر نشان کرد: در سال گذشته پنج تفاهم نامه مشترک با دانشگاه های خارج از کشور جهت انجام همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی به انجام رسیده است.

وی پذیرش کاشمر در کمیته جهانی جامعه ایمن به عنوان اولین شهر از منطقه مدیترانه شرقی را از افتخارات این دانشگاه خواند و گفت: افزایش 250 واحد جدید خانه بهداشت، پایگاه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی در استان طی سال گذشته نیز از جمله افتخارات دیگر این دانشگاه است.

ملکی ادامه داد: راه اندازی 39 آزمایشگاه در مرکز بهداشتی درمانی، راه اندازی 16 خانه بهداشت، 20 پایگاه شهری و هشت مرکز بهداشتی درمانی نیز از دیگر موفقیتهای دانشگاه در ساماندهی وضعیت بهداشت و سلامت استان است.