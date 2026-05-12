به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر سیدستار هاشمی، در حکم انتصاب حکمی با اشاره به تعهد، تخصص و سوابق وی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های نوین، تقویت نوآوری در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری و گسترش تعامل مؤثر با بخش خصوصی و فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید کرده است.

محمدحافظ حکمی که پیش از این به عنوان مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شده بود، از فعالان شناخته‌شده عرصه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته در حوزه‌های توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، مدیریت پروژه‌های تحول دیجیتال، تعامل با بخش خصوصی و طراحی سیاست‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای فناوری‌محور فعالیت داشته است.