۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

کشف بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۲ نفر در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان کشف بیش از پنج کیلوگرم تریاک و دستگیری دو نفر در کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در اجرای طرح‌های کنترلی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، حین گشت‌زنی و کنترل ورودی‌های شهر به دو نفر مظنون شدند.

در بازرسی انجام‌شده از این افراد، مقدار پنج کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف شد. مأموران انتظامی بلافاصله متهمان را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

پلیس ضمن تأکید بر عزم جدی در برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

