وزرای دادگستری عرب جنایات جنگی صهیونیستها علیه ملت فلسطین را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، این نشست به درخواست علی خشان وزیر دادگستری فلسطین و به ریاست جمال شهاب وزیر کار و امور اجتماعی و دادگستری کویت برگزار خواهد شد.

رضوان به خضراء رئیس اداره حقوقی اتحادیه عرب در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که وزیر دادگستری فلسطین خواستار برگزاری نشست فوق العاده با وزیران دادگستری عرب برای بحث و گفتگو درباره چگونگی اقدام بین المللی به منظور مقابله با جنایات اسرائیل علیه ملت فلسطین شد.

وی افزود: وزیران دادگستری عرب همچنین در این نشست کشتار دسته جمعی، محاصره و مجازات دسته جمعی علیه فلسطینی ها را بررسی خواهند کرد.

هدف از رایزنی های وزیران دادگستری کشورهای عربی تحرک درسطح بین الملل بویژه از طریق دادگاه جنایی بین المللی و سازمانهای ذیربط در رسیدگی به جنایات ضد بشری است که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین صورت می دهد.