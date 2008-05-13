به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا دیناروند عصر امروز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: هدف، عرضه هر دو ماه یک دارو به بازار است که تا کنون یک دارو طبق برنامه عرضه شده است.

وی ارائه داروها به بازار مصرف را جهش خوبی در زمینه تولید داروهای ایرانی خواند و اظهار داشت: قبل از آغاز سال جاری تنها شش داروی ایرانی در بازار وجود داشت لذا تولید داروهای ایرانی مذکور پیشرفت قابل توجهی محسوب می شود.

دیناروند اولویتهای وزارت بهداشت در زمینه غذا را حمایت و ارتقای توانمندی داخلی در زمینه تولید داروهای جدید با تکیه بر فناوریهای نوین و بیوتکنولوژی اعلام کرد و گفت: امید است با پیگیری سیاستهای حمایتی تعداد بیشتری از داروهای مورد نیاز بیماران کشور به ویژه افراد مبتلا به بیماریهای خاص و صعب العلاج را تولید و تامین می نماییم.

وی به مبارزه با قاچاق دارو و عرضه داروهای تقلبی اشاره کرد و ادامه داد: این مسئله از لحاظ آسیبی که به سلامت جامعه و افراد آن وارد می کند و مضرات اقتصادی که در جامعه تحمیل می نماید حائز اهمیت و در خور توجه جدی است.

دیناروند در خصوص مقابله با تجویز نابسامان دارو توسط پزشکان گفت: کمیته های بررسی نسخ و نظارت بر تجویز دارو فعال شده و نظارت دقیقی بر نسخ صورت خواهد گرفت.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان داشت: ارتقای آگاهیهای مردم در خصوص غذای سالم و نیز ارائه نشان ایمنی و سلامت به برخی محصولات از برنامه هایی است که در سال جاری ادامه دارد و ساماندهی توزیع داروهای ویژه بیماران خاص نیز در دستور کار سال 87 قرار گرفته است.

دیناروند برنامه های این معاونت را در راستای تسهیل تولید در حوزه غذا را نظارتی عنوان کرد و گفت: این موضوع به منزله کم شدن نظارت در هنگام تولید نیست و نظارت ما در این زمینه کم نخواهد شد و سیاست نظارت پس از ورود محصول به بازار نیز شدیدا پیگیری می شود.