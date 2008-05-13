مسی در المپیک پکن شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، بازیکن 20 ساله تیم فوتبال بارسلونا تمرینات پیش فصل تیم باشگاهی خود را به دلیل حضور در رقابت های المپیک از دست خواهد داد.

باشگاه بارسا طبق قوانین فیفا مجاز است تا مانع از حضور بازیکن تیمش در این رقابت ها شود، اما در این خصوص با فدراسیون فوتبال آرژانتین همکاری کرده است.

مسی قبل از حضور در رقابت های المپیک، تیم ملی کشورش را در ماه ژوئن رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 مقابل تیم های اکوادور و برزیل همراهی خواهد کرد.

آرژانتین در رقابت های المپیک 2004 آتن به مدال طلای رقابت ها دست پیدا کرد.