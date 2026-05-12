به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت و انضباط اجتماعی با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده، مراتب از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به کلیه یگان‌های انتظامی تابعه شهرستان اردستان ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۱۱ بلوارشهید سلیمانی اردستان با همکاری پلیس‌های تخصصی شهرستان پس از انجام هماهنگی قضایی، تعداد شش باب از نقاط آلوده را در شهر اردستان مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی‌های مذکور تعداد ۱۰ نفر معتاد سابقه‌دار جمع آوری، تعداد ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و بیش از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و ضبط و به یگان انتظامی منتقل کردند.

بهامین تصریح کرد: در راستای این طرح ماموران تعداد ۲ نفر سارق سابقه دار را دستگیر کردند که منجر به کشف ۴ فقره سرقت از معابر و اماکن خصوصی شد.

وی بیان کرد: دراجرای این طرح باتوجه به درخواست شهروندان مبنی بر برخورد با موتور سواران مزاحم، تعداد ۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف و پلاک مخدوش نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی اردستان یادآور شد: مواد مخدر مکشوفه تحویل پلیس مبارزه بامواد مخدر، تعداد ۱۰ نفر معتاد تحویل کمپ ترک اعتیاد و تعداد۶ نفر متهم دیگر نیز جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضایی شهرستان داده شدند.