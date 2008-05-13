به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه‌ خواهران بعد از ظهر امروز در این مراسم با بیان کرامات حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگوی زن مسلمان، ایشان را اولین شهیده دفاع از امامت و ولایت دانسته و اظهار داشت: در کل مرکز استان‌ها و حتی شهرستان‌های محروم کشور حوزه علمیه خواهران وجود دارد که این حوزه‌ها تماماً توسط خواهران طلبه اداره می‌شوند.



حجت الاسلام سید محسن قدسی‌پور خاطرنشان کرد: در حوزه‌های علمیه خواهران 30 هزار نفر مشغول به کار هستند که اغلب از فارغ‌التحصیلان هستند ولی در بعضی از نقاط محروم کشور که با کمبود نیروی خواهر مواجه هستیم از برادران نیز استفاده می‌شود.



دبیر جشنواره برترین‌های حوزه علمیه خواهران گفت: در زمینه توسعه و تجهیز مدارس علمیه خواهران اقدامات مناسبی صورت گرفته به طوری ‌که سعی شده حداقل این فضاهای آموزشی از 20 تا 30 درصد امکانات آموزشی استاندارد برخوردار باشند.



حجت الاسلام قدسی‌پور هدف عمده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را توسعه فضای آموزش و منابع انسانی دانست و تصریح کرد: مدارس حوزه علمیه خواهران هر ساله با برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش بین پنج تا 10 هزار طلبه خواهر جذب می‌کند که با توجه به تقاضای زیاد خواهران جهت ثبت نام و تحصیل در این مدارس با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم که امیدواریم با توسعه فضای آموزشی مناسب پاسخگوی این مطالبات به حق باشیم.



وی گفت: به دبیرخانه جشنواره هزار و 54 تحقیق، 115 مقاله پژوهشی، 15 تألیف، 306 پژوهش درسی، 47 پایان‌نامه سطح 3 حوزه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که در هر بخش به نفرات برتر هدایایی اهدا شد و در پایان این مراسم از 79 نفر از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

