به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز سهشنبه در حاشیه دیدار با جمعی از بازاریان، کسبه و دستفروشان خرمآباد، اظهار داشت: باتوجهبه نقش و اهمیت بازاریان و کسبه در شهر خرمآباد و همه نقاط استان و ضرورت اشراف بر وضعیت بازار بهویژه پس از جنگ تحمیلی اخیر، دیداری با کسبه و بازاریان داشتیم.
وی ادامه داد: علت افزایش قیمت برخی اقلام ناشی از گرانی مواد اولیه و خاص است که روی قیمت بازار تأثیر گذاشته و عموم مردم علت این گرانی را میپذیرند و قانع میشوند.
استاندار لرستان، تصریح کرد: ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و در حال دفاع و نبرد برای استقلال کشورمان هستیم؛ ولی آنچه بیشتر از جنگ باعث ناراحتی مردم میشود و ماهم بهصورت ویژه بر روی آن تمرکز داریم، بحث گرانفروشی است.
شاهرخی، گفت: گرانفروشی به معنی فروش کالایی بیشتر از قیمت مصوب است؛ اما کمفروشی و گاهاً در مرتبه بالاتر از آن احتکار است که البته یک فعل حرام و غیرقانونی است.
وی افزود: اگر کسی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را احتکار کند، قطعاً از طریق دستگاههای انتظامی و بازرسی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
استاندار لرستان، ادامه داد: در سطح استان بهصورت ویژه با سه مورد گرانفروشی، کمفروشی و احتکار برخورد میشود و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی نیز در زمینه احتکار به شکل ویژهکار میکنند.
شاهرخی، تأکید کرد: در صورت انجام این تخلف، به شدیدترین وجه با متخلفین برخورد میشود.
وی ادامه داد: گشتهای ویژه در این زمینه در بازار فعال هستند.
استاندار لرستان، یادآور شد: متأسفانه برخی گرانیها بهصورت طبیعی حاصل گرانشدن مواد اولیه است و تلاش ویژهای برای کنترل و محدودکردن قیمت تمام شده کالاها در سطح استان در دستور کار قرار دارد.
