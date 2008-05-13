سه پیروزی برای نمایندگان ایران / اوجاقی و قلی پور فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ماکائو، مسابقات ووشو قهرمانی آسیا با رقابت سانشو کاران در اوزان مختلف پیگیری شد که در وزن 52- کیلوگرم مسعود انصاری با نتیجه 2 بر صفر از سد "پی لونگ" از مالزی گذشت. وی در مسابقه بعدی با سانشوکاری از ویتنام دیدار می کند.

همچنین حمیدرضا قلی پور سانشوکار وزن 80- کیلوگرم کشورمان هم که در گروهی 4 نفره قرار گرفته است، با پیروزی 2 بر صفر برابر ریوندر کومار از هند به دیدار نهایی این وزن راه یافت. قلی پور در دیدار نهایی وزن 80- کیلوگرم، با جیانگ از چین برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد.

در وزن 90- کیلوگرم هم حسین اوجاقی کاپیتان تیم ملی ووشو کشورمان در راند نخست ریمندر سینک از هند را ضربه فنی کرد تا راهی دیدار نهایی این وزن شود. البته سانشوکار هندی به علت شدت ضربه دچار مصدومیت شد و پزشکان حاضر در محل برگزاری رقابت ها مجبور شدند این ورزشکار را با برانکارد از تخته فرش مسابقات خارج کنند.

هفتمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی آسیا از صبح امروز در ماکائو آغاز شده است که تیم ملی ایران در دو بخش تالو و سانشو و با تیم های مردان و زنان در این رقابتها به میدان خواهد رفت.