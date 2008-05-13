حزب فضیلت موریتانی خواستار قطع فوری روابط نواکشوت با رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب فضیلت موریتانی دربیانیه خود که خبرگزاری فرانسه یک نسخه آن را دریافت کرد، آورده است: اگر فورا قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل اعلام نشود، ما از دولت خارج خواهیم شد.

حزب فضیلت موریتانی در پارلمان نماینده ندارد و ریاست آن به عهده عالم دینی "عثمان ولد ابو المعالی" وابسته به قبیله الخضریه یکی از بزرگترین قبائل موریتانی است.

این حزب از طریق دحان لد احمد محمود وزیر امور اسلامی در دولت موریتانی حضور دارد.

موریتانی و رژیم اسرائیل دردوره حکومت معاویه ولد الطایع در سال 1999 میلادی با رژیم صهیونیستی روابط برقرار کرد، اما احزاب سیاسی و محافل اسلامی همواره قطع این روابط را خواستار شده اند.

موریتانی از اندک کشورهای عضو اتحادیه عرب است که به همراه مصر و اردن با رژیم اسرائیل روابط دیپماتیک دارند.

یحیی ولد احمد نخست وزیرموریتانی شنبه هفته جاری گفته بود که مسئله قطع روابط با رژیم اسرائیل درحال حاضر در برنامه کاری دولت قرار ندارد.

ولد احمد الوقف یکشنبه هفته جاری دولت خود متشکل از 30 وزیر را با مشارکت دو حزب مخالف یعنی حزب اسلامی به ریاست جمیل ولد منصور و اتحادیه نیروهای مترقی تشکیل داد. حزب اسلامی دو وزیر در دولت دارد.